James Talarico wygrał wybory do Senatu w Teksasie — TIME

W Teksasie w USA stanowy ustawodawca James Talarico pokonał prokuratora generalnego stanu Kena Paxtona w wyborach do Senatu. Według TIME, Associated Press ogłosiła wynik późnym wieczorem we wtorek. Talarico został pierwszym Demokratą, który wygrał wybory w całym stanie Teksas od 1994 roku, a także pierwszym wybranym demokratycznym senatorem z tego stanu od 1988 roku.

Wczesne głosowanie

Przed dniem wyborów większość sondaży wskazywała na przewagę Talarico nad Paxtonem. Przed dniem głosowania w stanie oddano ponad 7,7 mln głosów. TIME zauważa, że liczba głosów oddanych we wczesnym głosowaniu odpowiadała poziomowi wyborów prezydenckich w 2024 roku i znacznie przewyższyła 5,1 mln głosów oddanych przedterminowo w 2022 roku.

Talarico, który uczy się również w seminarium, oparł kampanię na połączeniu progresywnych przekazów i retoryki religijnej. Jego wystąpienia i wywiady stawały się viralami w mediach społecznościowych, a sam kandydat zyskał ogólnokrajową rozpoznawalność i stał się jednym z najskuteczniejszych zbierających fundusze w cyklu wyborczym.

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Wydatki i poparcie dla Paxtona

Obaj kandydaci przed wyborami powszechnymi przeszli przez kosztowne kampanie wewnątrzpartyjne. Wydatki na reklamy w wyścigu zbliżyły się do trzech czwartych miliarda dolarów. Paxton miał około dwukrotną przewagę nad Talarico pod względem zewnętrznych wydatków na reklamy.

Według TIME główną część poparcia dla Paxtona zapewnił Elon Musk, którego magazyn nazywa sojusznikiem Trumpa i mieszkańcem Teksasu: przeznaczył on 224 mln dolarów na wsparcie kandydata. Trump poparł Paxtona po drugiej turze prawyborów w maju, dając mu pierwszeństwo przed urzędującym republikańskim senatorem Johnem Cornynem.

Twierdzenia dotyczące kampanii

TIME pisze, że Paxton był obiektem dochodzeń karnych i ledwo uniknął skazania w ramach procedury impeachmentu rozpatrywanej przez Republikanów w Austin. Według oceny magazynu jego kadencja na stanowisku prokuratora generalnego stała się problemem w kampanii w związku z oskarżeniami o nepotyzm, powiązanymi z gromadzeniem majątku podczas pracy na stanowisku publicznym. Paxton odmówił również debaty z Talarico, choć jego przeciwnik proponował przeprowadzenie debat moderowanych przez Fox News.

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