詹姆斯·塔拉里科赢得得州参议院选举——《时代》

在美国得克萨斯州，州议员詹姆斯·塔拉里科在参议院选举中击败了州总检察长肯·帕克斯顿。据《时代》报道，美联社于周二深夜宣布了结果。塔拉里科成为自1994年以来首位赢得得州全州选举的民主党人，也是自1988年以来首位当选的该州民主党参议员。

提前投票

在选举日之前，大多数民调显示塔拉里科领先于帕克斯顿。截至投票日，该州已投出超过770万张选票。《时代》指出，提前投票的票数与2024年总统选举的水平相当，并显著超过了2022年提前投出的510万张选票。

同样在神学院学习的塔拉里科，将进步主义信息与宗教修辞相结合开展竞选活动。他的演讲和采访在社交媒体上走红，这位候选人获得了全国知名度，并成为本次选举周期中最成功的筹款人之一。

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帕克斯顿的支出与支持

两名候选人在大选前都经历了昂贵的党内竞选。该场竞选的广告支出接近7.5亿美元。与塔拉里科相比，帕克斯顿在外部广告支出方面拥有约两倍的优势。

据《时代》报道，帕克斯顿的主要支持来自埃隆·马斯克；该刊将其称为特朗普的盟友和得州居民：他为支持这名候选人投入了2.24亿美元。特朗普在5月的初选第二轮结束后支持帕克斯顿，优先选择了他而非现任共和党参议员约翰·科宁。

有关竞选的说法

《时代》写道，帕克斯顿曾是刑事调查对象，并在由奥斯汀的共和党人审议的弹劾程序中险些被定罪。该刊认为，在与其担任公职期间积累财富有关的裙带关系指控背景下，他担任总检察长期间的表现成为竞选中的问题。帕克斯顿还拒绝与塔拉里科辩论，尽管其对手曾提议由福克斯新闻主持辩论。

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