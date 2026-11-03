法国当局正与激进伊斯兰组织塔利班的当局就将一定数量没有居留许可的阿富汗移民遣返回阿富汗进行技术性谈判。法国内政部长洛朗·努涅斯在议会中作出了这一表态。

据《明镜周刊》报道，努涅斯称这些接触是技术性的，并指出其他国家也在进行此类遣返。他提到了德国：德国与法国一样，官方不承认塔利班政府，但与其举行高层会谈。

欧盟与塔利班的接触

6月，一个塔利班代表团抵达布鲁塞尔，与欧盟及15个成员国的代表就遣返庇护申请被拒者进行谈判。这些接触引发了人权组织和左翼团体的批评。欧盟也未正式承认塔利班政府。

在德国，联邦政府允许塔利班在很大程度上接管阿富汗外交机构的控制权。这一方针的推动者是德国联邦内政部长亚历山大·多布林特，其公开宣称的目标是增加遣返人数。

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美国经由巴基斯坦实施遣返的计划

同一天，塔利班外交部发言人阿卜杜勒·卡哈尔·巴尔希对美国可能计划经由巴基斯坦遣返阿富汗移民表示担忧。他呼吁华盛顿考虑可能受影响人员的权利和合法诉求。

此前，《纽约时报》援引三名美国政府官员的话报道称，可能有超过150名阿富汗人将经由巴基斯坦被驱逐。无法从美国直接遣返至阿富汗。人权组织AfghanEvac表示，这尤其涉及在2021年美军撤离前曾协助美国军队的人员。

尽管塔利班宣布对曾为西方军事特遣队和政府工作的人员实行全面大赦，联合国报告仍记录了法外处决、任意司法和虐待案件。阿富汗妇女和女童的处境尤其恶化。

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