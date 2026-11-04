В США бывшему сенатору-демократу Шерроду Брауну прогнозируют победу над сенатором-республиканцем Джоном Хастедом на внеочередных выборах в Сенат в штате Огайо. По данным The Hill, Decision Desk HQ (DDHQ) спрогнозировал победу Брауна, когда при подсчете 83% бюллетеней он опережал соперника чуть более чем на два процентных пункта.

Внеочередные выборы в Огайо

Выборы состоялись для заполнения оставшейся части сенатского срока вице-президента США Джей Ди Вэнса, который досрочно покинул место в верхней палате Конгресса после перехода в Белый дом. В прошлом году губернатор Огайо Майк Девайн назначил Хастеда, который на тот момент был вице-губернатором штата, временно исполнять эти обязанности.

Если прогноз подтвердится, Браун будет представлять Огайо в Сенате до следующего избирательного цикла. Чтобы получить полный шестилетний срок, ему придется вновь баллотироваться в 2028 году.

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Расходы на кампанию

Браун уже был сенатором три срока, однако в 2024 году проиграл выборы республиканцу Берни Морено. Накануне голосования средние показатели опросов DDHQ давали Брауну преимущество в три процентных пункта, хотя ведущие прогнозисты оценивали гонку как такую, где шансы кандидатов примерно равны.

В третьем квартале Браун привлек на кампанию 23,1 млн долларов, тогда как Хастед — 5 млн долларов. По информации Ohio Capital Journal, связанный с Республиканской партией Senate Leadership Fund, поддерживаемая президентом Дональдом Трампом MAGA Inc. и America PAC Илона Маска в совокупности потратили 113,5 млн долларов на кампании против Брауна. Внешние группы потратили 69,5 млн долларов на кампании против Хастеда.

По данным AdImpact, общие расходы на политическую рекламу в сенатской кампании в Огайо в этом цикле превысили 500 млн долларов. Трамп и бывший президент Барак Обама приезжали в штат, поддерживая кандидатов в сенатской гонке, а также участников конкурентных выборов губернатора Огайо — республиканца Вивека Рамасвами и демократку Эми Эктон.

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