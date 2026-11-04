布朗被预测将在俄亥俄州参议员选举中获胜——The Hill

在美国，前民主党参议员谢罗德·布朗被预测将在俄亥俄州参议院特别选举中击败共和党参议员乔恩·休斯特德。据The Hill报道，当83%的选票完成计票时，Decision Desk HQ（DDHQ）预测布朗获胜，当时他以略高于两个百分点的优势领先对手。

俄亥俄州特别选举

此次选举旨在填补美国副总统J.D.万斯剩余的参议员任期。万斯在进入白宫后提前辞去国会参议院席位。去年，俄亥俄州州长迈克·德怀恩任命当时担任该州副州长的休斯特德临时担任这一职务。

如果预测得到证实，布朗将在下一轮选举周期前代表俄亥俄州出任参议员。为赢得完整的六年任期，他需要在2028年再次参选。

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竞选开支

布朗此前已担任三届参议员，但在2024年选举中败给了共和党人伯尼·莫雷诺。投票前，DDHQ的平均民调显示布朗领先三个百分點，尽管主要预测机构认为这场竞选中两名候选人的胜算大致相当。

第三季度，布朗为竞选筹集了2310万美元，而休斯特德筹集了500万美元。据Ohio Capital Journal报道，与共和党有关联的Senate Leadership Fund、获总统唐纳德·特朗普支持的MAGA Inc.以及埃隆·马斯克的America PAC，合计花费1.135亿美元开展反对布朗的竞选活动。外部团体花费6950万美元开展反对休斯特德的竞选活动。

根据AdImpact的数据，本周期俄亥俄州参议员竞选的政治广告总支出超过5亿美元。特朗普和前总统巴拉克·奥巴马曾前往该州，支持参议员竞选中的候选人，以及竞争激烈的俄亥俄州州长选举参选人——共和党人维韦克·拉马斯瓦米和民主党人艾米·阿克顿。

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