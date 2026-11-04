Brown ma wygrać wybory do Senatu w Ohio — The Hill

W Stanach Zjednoczonych były senator Partii Demokratycznej Sherrod Brown ma pokonać republikańskiego senatora Jona Husteda w wyborach uzupełniających do Senatu w stanie Ohio. Według The Hill, Decision Desk HQ (DDHQ) prognozował zwycięstwo Browna, gdy po przeliczeniu 83% głosów wyprzedzał on swojego rywala o nieco ponad dwa punkty procentowe.

Wybory uzupełniające w Ohio

Wybory odbyły się, aby obsadzić pozostałą część kadencji senatorskiej wiceprezydenta USA J.D. Vance’a, który przedterminowo opuścił miejsce w wyższej izbie Kongresu po przejściu do Białego Domu. W ubiegłym roku gubernator Ohio Mike DeWine mianował Husteda, który był wówczas zastępcą gubernatora stanu, do tymczasowego pełnienia tej funkcji.

Jeśli prognoza się potwierdzi, Brown będzie reprezentował Ohio w Senacie do następnego cyklu wyborczego. Aby uzyskać pełną sześcioletnią kadencję, będzie musiał ponownie kandydować w 2028 roku.

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Wydatki na kampanię

Brown był już senatorem przez trzy kadencje, jednak w 2024 roku przegrał wybory z republikaninem Berniem Moreno. Przed głosowaniem średnie sondażowe DDHQ dawały Brownowi przewagę trzech punktów procentowych, choć czołowi prognostycy oceniali wyścig jako taki, w którym szanse kandydatów są w przybliżeniu równe.

W trzecim kwartale Brown zebrał na kampanię 23,1 mln dolarów, natomiast Husted — 5 mln dolarów. Według Ohio Capital Journal, związany z Partią Republikańską Senate Leadership Fund, wspierana przez prezydenta Donalda Trumpa MAGA Inc. oraz America PAC Elona Muska wydały łącznie 113,5 mln dolarów na kampanie przeciwko Brownowi. Grupy zewnętrzne wydały 69,5 mln dolarów na kampanie przeciwko Hustedowi.

Według AdImpact całkowite wydatki na reklamy polityczne w kampanii senackiej w Ohio w tym cyklu przekroczyły 500 mln dolarów. Trump i były prezydent Barack Obama przyjeżdżali do stanu, wspierając kandydatów w wyścigu do Senatu, a także uczestników konkurencyjnych wyborów gubernatora Ohio — republikanina Viveka Ramaswamy’ego i demokratkę Amy Acton.

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