Teksas głosuje w najdroższych wyborach do Senatu USA — Al Jazeera

3 listopada w Teksasie rozpoczęło się głosowanie w wyborach do Senatu USA między republikaninem Kenem Paxtonem a demokratą Jamesem Talarico. Łączne wydatki na poparcie obu kandydatów przed głosowaniem wyniosły co najmniej 573,2 mln dolarów, co uczyniło tę kampanię najdroższym wyścigiem do Senatu w historii Stanów Zjednoczonych, informuje Al Jazeera.

Wydatki kampanii i grup zewnętrznych

Kwota ta obejmowała środki zebrane przez same sztaby, a także wydatki niezależnych grup politycznych. Kampania Talarico zebrała 155 mln dolarów, podczas gdy kampania Paxtona — 40 mln dolarów. Jednocześnie to kandydat republikanów otrzymał największe wsparcie finansowe z zewnątrz.

Według analizy „The New York Times” miliarder Elon Musk skierował co najmniej 168 mln dolarów do Senate Leadership Fund, którego środki niemal w całości przeznaczono na poparcie Paxtona. Łącznie gazeta oszacowała wydatki Muska na wsparcie republikanina na co najmniej 212 mln dolarów, zaznaczając, że szacunek ten może być niepełny z powodu wydatków z tzw. ciemnych pieniędzy. Komitet polityczny MAGA Inc Trumpa wydał co najmniej 10 mln dolarów na poparcie Paxtona.

Na poparcie Talarico komitet Lone Star Rising PAC wydał co najmniej 21 mln dolarów. Super PAC mogą wydawać nieograniczone kwoty na poparcie kandydatów, ale nie mają prawa bezpośrednio koordynować działań z ich sztabami wyborczymi.

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Końcowe wystąpienia kandydatów

W końcowych wystąpieniach Talarico zwracał uwagę na wcześniejsze oskarżenia Paxtona o korupcję podczas pełnienia funkcji prokuratora generalnego Teksasu i krytykował skalę wydatków Muska. Zwycięstwo Talarico byłoby pierwszym zwycięstwem demokraty w wyborach obejmujących cały stan Teksas od 1994 roku.

Paxton z kolei przedstawiał Talarico jako kandydata, którego poglądy są sprzeczne z tradycjami stanu. Na wydarzeniu w hrabstwie Collin oświadczył, że Teksas rzekomo jest bliski utraty miejsc pracy, środków do życia i dotychczasowego sposobu życia.

Niektórzy wyborcy, z którymi rozmawiała Al Jazeera, wyrazili zaniepokojenie skalą wydatków na wybory. Jednocześnie dla części z nich kluczowymi kwestiami pozostawały koszty życia, stan gospodarki, polityka imigracyjna i konserwatywne wartości.

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