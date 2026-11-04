Выборы в США-2026: Техас голосует на самых дорогих выборах в Сенат — Al Jazeera

В Техасе 3 ноября началось голосование на выборах в Сенат США между республиканцем Кеном Пакстоном и демократом Джеймсом Таларико. Общие расходы на поддержку обоих кандидатов перед голосованием составили не менее 573,2 млн долларов, что сделало эту кампанию самой дорогой сенатской гонкой в истории Соединенных Штатов, сообщает Al Jazeera.

Расходы кампаний и внешних групп

В эту сумму вошли средства, собранные самими штабами, а также расходы независимых политических групп. Кампания Таларико собрала 155 млн долларов, тогда как Пакстона — 40 млн долларов. При этом наибольший объем внешнего финансирования получил республиканский кандидат.

По данным анализа The New York Times, миллиардер Илон Маск направил не менее 168 млн долларов в Senate Leadership Fund, средства которого почти полностью пошли на поддержку Пакстона. В целом издание оценило расходы Маска на поддержку республиканца как минимум в 212 млн долларов, отметив, что эта оценка может быть неполной из-за расходов так называемых «темных денег». Политический комитет MAGA Inc Трампа потратил на поддержку Пакстона не менее 10 млн долларов.

На поддержку Таларико комитет Lone Star Rising PAC потратил не менее 21 млн долларов. Super PAC могут тратить неограниченные суммы на поддержку кандидатов, но не имеют права напрямую координировать работу с их предвыборными штабами.

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Заключительные выступления кандидатов

В заключительных выступлениях Таларико обращал внимание на предыдущие обвинения Пакстона в коррупции на посту генерального прокурора Техаса и критиковал масштабные расходы Маска. Победа Таларико стала бы первой победой демократа на общештатных выборах в Техасе с 1994 года.

Пакстон, со своей стороны, представлял Таларико как кандидата, чьи взгляды противоречат традициям штата. На мероприятии в округе Коллин он заявил, что Техас якобы близок к потере рабочих мест, средств к существованию и привычного образа жизни.

Некоторые избиратели, опрошенные Al Jazeera, выразили обеспокоенность масштабами расходов на выборы. В то же время для части из них ключевыми вопросами оставались стоимость жизни, состояние экономики, иммиграционная политика и консервативные ценности.

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