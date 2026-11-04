Сенатор штата Мичиган Джереми Мосс победил на выборах в Палату представителей США в 11-м округе штата. Он станет первым открытым геем из Мичигана в Конгрессе, сообщает Jerusalem Post.

По неофициальным результатам после подсчета примерно 77,5% голосов 40-летний демократ Мосс имел 59,5% поддержки. Его соперник, мэр города Трой от Республиканской партии Итан Бейкер, набрал 38%. Associated Press и NBC объявили Мосса победителем.

Свободное место в округе

Мосс будет представлять 11-й избирательный округ Мичигана, который охватывает общины округа Окленд, в том числе Понтиак, Ройал-Оук, Бирмингем, Фармингтон-Хиллз и Уэст-Блумфилд-Тауншип. Он займет место, которое освобождает демократка Хейли Стивенс из Бирмингема. Она безуспешно баллотировалась на выдвижение Демократической партии на выборах в Сенат США.

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По данным издания, за последние восемь лет округ превратился из территории, склонной поддерживать Республиканскую партию, в оплот демократов. На демократических праймериз Мосс получил 49% голосов. Адвокат Айша Фаруки набрала 32%, Джон Пол Торрес — 10%, а бывший инженер Ford Motor Co. Дон Уффорд — 8%. У Бейкера не было соперников на республиканских праймериз.

Позиции кандидатов

В законодательном органе Мичигана Мосс был одним из ведущих сторонников распространения действия закона о свободе информации на офис губернатора и законодателей штата. Он также заявлял, что не будет голосовать за республиканца Майка Роджерса на выборах в Сенат США из-за отрицания им результатов выборов и, по словам Мосса, «покорности» президенту США Дональду Трампу.

47-летний Бейкер шесть лет занимает должность мэра Троя, а до этого четыре года входил в городской совет. В кампании он делал акцент на росте стоимости жизни и поиске решений вне партийного противостояния.

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