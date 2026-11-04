Senator stanu Michigan Jeremy Moss wygrał wybory do Izby Reprezentantów USA w 11. okręgu tego stanu. Zostanie pierwszym otwarcie homoseksualnym przedstawicielem Michigan w Kongresie, poinformował Jerusalem Post.

Według nieoficjalnych wyników, po przeliczeniu około 77,5% głosów, 40-letni demokrata Moss miał poparcie na poziomie 59,5%. Jego rywal, republikański burmistrz Troy Ethan Baker, uzyskał 38%. Associated Press i NBC ogłosiły zwycięstwo Mossa.

Wolne miejsce w okręgu

Moss będzie reprezentował 11. okręg wyborczy Michigan, obejmujący społeczności w hrabstwie Oakland, w tym Pontiac, Royal Oak, Birmingham, Farmington Hills i West Bloomfield Township. Obejmie mandat zwalniany przez demokratkę Haley Stevens z Birmingham. Bezskutecznie ubiegała się ona o nominację Partii Demokratycznej w wyborach do Senatu USA.

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Według publikacji w ciągu ostatnich ośmiu lat okręg przekształcił się z obszaru skłonnego popierać Partię Republikańską w bastion demokratów. W prawyborach demokratów Moss otrzymał 49% głosów. Adwokatka Aisha Farooqi uzyskała 32%, John Paul Torres — 10%, a były inżynier Ford Motor Co. Don Ufford — 8%. Baker nie miał rywali w republikańskich prawyborach.

Stanowiska kandydatów

W legislaturze Michigan Moss był jednym z czołowych zwolenników rozszerzenia obowiązywania ustawy o wolności informacji na biuro gubernatora i stanowych ustawodawców. Oświadczył również, że nie zagłosuje na republikanina Mike'a Rogersa w wyborach do Senatu USA z powodu kwestionowania przez niego wyników wyborów oraz, według słów Mossa, „posłuszeństwa” wobec prezydenta USA Donalda Trumpa.

47-letni Baker od sześciu lat pełni funkcję burmistrza Troy, a wcześniej przez cztery lata zasiadał w radzie miasta. W kampanii podkreślał rosnące koszty życia oraz poszukiwanie rozwiązań poza partyjną konfrontacją.

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