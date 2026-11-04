密歇根州参议员莫斯赢得国会选举——《耶路撒冷邮报》

密歇根州参议员杰里米·莫斯赢得了该州第11选区的美国众议院选举。他将成为密歇根州首位公开出柜的同性恋国会议员，《耶路撒冷邮报》报道。

根据非官方结果，在约77.5%的选票完成计票后，40岁的民主党人莫斯获得59.5%的支持率。他的对手、共和党籍特洛伊市市长伊森·贝克获得38%。美联社和NBC宣布莫斯获胜。

选区空缺席位

莫斯将代表密歇根州第11国会选区，该选区涵盖奥克兰县的多个社区，包括庞蒂亚克、皇家橡树、伯明翰、法明顿希尔斯和西布卢姆菲尔德镇。他将接替来自伯明翰的民主党人海莉·史蒂文斯空出的席位。她曾竞选民主党在美国参议院选举中的提名，但未能成功。

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该报称，在过去八年中，该选区已从倾向支持共和党的地区转变为民主党的堡垒。在民主党初选中，莫斯获得49%的选票。律师艾莎·法鲁基获得32%，约翰·保罗·托雷斯获得10%，福特汽车公司前工程师唐·厄福德获得8%。贝克在共和党初选中没有对手。

候选人的立场

在密歇根州立法机构中，莫斯是推动将信息自由法适用范围扩大至州长办公室和州立法者的主要倡导者之一。他还表示，由于共和党人迈克·罗杰斯否认选举结果，以及用莫斯的话说，罗杰斯对美国总统唐纳德·特朗普的“服从”，他不会在美国参议院选举中投票给罗杰斯。

47岁的贝克担任特洛伊市市长已有六年，此前曾在市议会任职四年。他在竞选中强调生活成本上涨，并寻求超越党派对立的解决方案。

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