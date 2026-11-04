Сенатор штату Мічиган Мосс переміг на виборах до Конгресу — Jerusalem Post

Сенатор штату Мічиган Джеремі Мосс переміг на виборах до Палати представників США в 11-му окрузі штату. Він стане першим відкритим геєм від Мічигану в Конгресі, повідомляє Jerusalem Post.

За неофіційними результатами після підрахунку приблизно 77,5% голосів 40-річний демократ Мосс мав 59,5% підтримки. Його суперник, мер міста Трой від Республіканської партії Ітан Бейкер, набрав 38%. Associated Press і NBC оголосили переможцем Мосса.

Відкрите місце в окрузі

Мосс представлятиме 11-й виборчий округ Мічигану, який охоплює громади округу Окленд, зокрема Понтіак, Роял-Оук, Бірмінгем, Фармінгтон-Гіллз і Вест-Блумфілд-Тауншип. Він обійме місце, яке звільняє демократка Гейлі Стівенс із Бірмінгема. Вона безуспішно балотувалася на висунення Демократичної партії на виборах до Сенату США.

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За даними видання, протягом останніх восьми років округ із території, схильної підтримувати Республіканську партію, перетворився на оплот демократів. На демократичних праймеріз Мосс отримав 49% голосів. Адвокатка Айша Фарукі набрала 32%, Джон Пол Торрес — 10%, а колишній інженер Ford Motor Co. Дон Уффорд — 8%. Бейкер не мав опонентів на республіканських праймеріз.

Позиції кандидатів

У законодавчому органі Мічигану Мосс був одним із провідних прихильників поширення дії закону про свободу інформації на офіс губернатора та законодавців штату. Він також заявляв, що не голосуватиме за республіканця Майка Роджерса на виборах до Сенату США через заперечення ним результатів виборів і, за словами Мосса, «покору» президентові США Дональду Трампу.

47-річний Бейкер шість років обіймає посаду мера Троя, а до цього чотири роки входив до міської ради. У кампанії він акцентував на зростанні вартості життя та пошуку рішень поза партійним протистоянням.

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