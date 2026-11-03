Przedstawiciel Greckiego Kościoła Prawosławnego na greckiej wyspie Syros złożył oficjalną skargę w związku z rzekomo nieprzyzwoitym zachowaniem członków zorganizowanej grupy pasażerów izraelskiego statku wycieczkowego Crown Iris podczas wizyty w klasztorze. Poinformowała o tym Anadolu Agency, powołując się na portal Aigaio News.

Oświadczenie lokalnego kościoła

Według lokalnego kościoła odwiedzający mieli załatwiać potrzeby fizjologiczne na wspólnym parkingu klasztoru św. Barbary i przedszkola. W oświadczeniu kościoła stwierdzono również, że obnażali swoje narządy płciowe na oczach nauczycieli, rodziców i małych dzieci.

Protojerej Flavianos Albescu nazwał opisane zachowanie zniewagą dla miejsc religijnych i naruszeniem norm przyzwoitości publicznej, zwłaszcza ze względu na obecność dzieci.

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Żądania i możliwe dowody

Albescu zaznaczył, że teren jest wyposażony w system monitoringu wideo. Nagrania z kamer mogą zostać wykorzystane do zbadania incydentu, jeśli będzie to konieczne i zgodne z procedurami prawnymi.

W skardze kościół wezwał do natychmiastowego podjęcia działań, aby zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości. Poprosił również o wcześniejsze informowanie odwiedzających o zasadach zachowania w placówkach kultu religijnego i edukacyjnych oraz o oficjalną odpowiedź organizatorów.

Od połowy 2025 roku zawinięciom Crown Iris do różnych greckich portów wielokrotnie towarzyszyły propalestyńskie i antyizraelskie protesty. Uczestnicy akcji sprzeciwiali się temu, co nazywali ludobójstwem Izraela w Gazie, a także bliskim związkom Grecji z Izraelem. W niektórych przypadkach protestujący twierdzili, że wśród pasażerów mogli znajdować się wojskowi poza służbą.

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