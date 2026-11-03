希腊锡罗斯岛希腊正教会的一名代表就以色列邮轮 Crown Iris 一批有组织的乘客在参观一座修道院期间涉嫌行为不雅一事提交了正式投诉。据阿纳多卢通讯社报道，该消息援引了 Aigaio News 门户网站。

当地教会的声明

当地教会称，访客据称在圣芭芭拉修道院和一所幼儿园共用的停车场内便溺。教会声明还称，他们在教师、家长和年幼儿童面前暴露生殖器。

大司祭弗拉维亚诺斯·阿尔贝斯库称，所述行为是对宗教场所的侮辱，也是对公共体面规范的违反，尤其考虑到现场有儿童。

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要求与可能的证据

阿尔贝斯库指出，该区域配备了视频监控系统。如有必要，且依照法律程序，摄像头录像可用于调查这起事件。

教会在投诉中呼吁立即采取措施，以防止今后发生类似事件。教会还要求提前告知访客宗教和教育机构内的行为规则，并要求组织方作出正式回应。

自2025年年中以来，Crown Iris 停靠不同希腊港口时，多次伴随着亲巴勒斯坦和反以色列抗议活动。抗议参与者反对他们所称的以色列在加沙实施的种族灭绝，也反对希腊与以色列的密切关系。在个别情况下，抗议者称乘客中可能有非执勤军人。

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