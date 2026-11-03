Представитель Греческой православной церкви на греческом острове Сирос подал официальную жалобу из-за предполагаемого непристойного поведения членов организованной группы пассажиров израильского круизного лайнера Crown Iris во время посещения монастыря. Об этом сообщает Anadolu Agency со ссылкой на портал Aigaio News.

Заявление местной церкви

По данным местной церкви, посетители якобы справляли нужду на общей парковке монастыря Святой Варвары и детского сада. В церковном сообщении также утверждается, что они обнажали половые органы на глазах у учителей, родителей и маленьких детей.

Протоиерей Флавианос Альбеску назвал описанное поведение оскорблением религиозных помещений и нарушением норм общественной пристойности, особенно с учетом присутствия детей.

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Требования и возможные доказательства

Альбеску отметил, что территория оборудована системой видеонаблюдения. Записи камер могут быть использованы для расследования инцидента при необходимости и в соответствии с юридическими процедурами.

В жалобе церковь призвала немедленно принять меры, чтобы не допустить подобных случаев в дальнейшем. Она также попросила заблаговременно информировать посетителей о правилах поведения в культовых и образовательных учреждениях и предоставить официальный ответ от организаторов.

С середины 2025 года заходы Crown Iris в различные греческие порты неоднократно сопровождались пропалестинскими и антиизраильскими протестами. Участники акций выступали против того, что они называли геноцидом Израиля в Газе, а также против тесных связей Греции с Израилем. В отдельных случаях протестующие утверждали, что среди пассажиров могли быть военнослужащие вне службы.

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