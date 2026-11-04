Самолет с пророссийскими политиками на борту развернулся по пути из Сербии в Россию

Воздушное судно, следовавшее из Белграда в Россию с группой пророссийских политиков, не добралось до пункта назначения и вернулось в Сербию. Причины изменения маршрута в предоставленной информации не уточняются.

Среди пассажиров рейса, вылетевшего в Москву вечером 3 ноября, были бывший министр обороны Сербии и лидер Движения социалистов Александар Вулин, председатель Сербской народной партии Ненад Попович и директор государственной газовой компании Srbijagas Душан Баятович.

По словам Вулина, делегация направлялась в Россию для проведения переговоров по газовому соглашению.

Решение о возвращении самолета было принято, когда он находился в воздушном пространстве Литвы. В авиакомпании Air Serbia пояснили, что получили от компетентных органов уведомление о необходимости дополнительной проверки безопасности одного из пассажиров. Как сообщали СМИ, речь шла об Александаре Вулине.

Сам политик заявил, что прошел все необходимые процедуры безопасности в аэропорту имени Николы Теслы. Он также опроверг информацию о том, что перевозил с собой значительную сумму наличных и золото.

Источник: Newsmax Balkans

Канцлер Германии Фридрих Мерц приветствовал победу студенческого списка Students Win (Student List) на парламентских выборах в Сербии и заявил, что Берлин будет активно поддерживать европейский путь страны.

В Сербии оппозиционный «Студенческий список», по предварительным результатам досрочных парламентских выборов, набрал 52,54% голосов. Коалиция бывшего президента Александара Вучича получила 39,29%. Вучич признал победу «Студенческого списка».

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на результаты парламентских выборов в Сербии, поздравив «Студенческий список» с победой.

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