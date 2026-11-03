3 listopada w kilku miastach Polski odbyły się milczące protesty zorganizowane przez Komitet Obrony Demokracji (KOD). Akcje pod hasłem „Światełko dla Trybunału” były skierowane przeciw ingerencji w system wymiaru sprawiedliwości. Największa demonstracja odbyła się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie, informuje RMF24.

Akcja w Warszawie

Uczestnicy protestu w stolicy trzymali biało-czerwone polskie flagi, świece, znicze i latarki. Na transparentach widniały hasła przeciw politykom, którzy zdaniem protestujących łamią lub zachęcają do łamania prawa, a także przeciw zastraszaniu i przemocy wobec sędziów.

Organizatorzy oświadczyli, że Trybunał Konstytucyjny nie należy do żadnej partii, rządu ani prezydenta, lecz ma chronić konstytucję, prawa i wolności obywateli.

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Protesty w innych miastach

W Krakowie akcja odbyła się przed Sądem Apelacyjnym. Korespondent RMF FM usłyszał na miejscu, że protest jest wyrazem poparcia i solidarności z sędziami Trybunału Konstytucyjnego, których określono jako prawidłowo wybranych.

W Gdańsku przed Dworem Artusa zebrało się kilkaset osób z polskimi flagami i flagami Unii Europejskiej. Szefowa pomorskiego oddziału KOD Ewa Topór-Nawarecka oświadczyła, że uczestnicy chcą pokojowo wyrazić sprzeciw wobec działań polityków, którzy, w jej ocenie, niszczą zasady praworządności.

Na placu Wolności w Poznaniu, według danych policji, zebrało się około 200 osób. Uczestnicy stali ze świecami, latarkami i flagami, słuchali piosenek Czesława Niemena, w tym „Dziwny jest ten świat”, a także odśpiewali polski hymn państwowy.

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