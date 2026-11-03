В Польше прошли молчаливые протесты против вмешательства в правосудие — RMF24

3 ноября в нескольких городах Польши прошли молчаливые протесты, организованные Комитетом защиты демократии (KOD). Акции под лозунгом «Огонёк для трибунала» были направлены против вмешательства в систему правосудия. Самая крупная демонстрация состоялась у Президентского дворца в Варшаве, сообщает RMF24.

Акция в Варшаве

Участники протеста в столице держали бело-красные польские флаги, свечи, лампадки и фонарики. На плакатах были лозунги против политиков, которые, по мнению протестующих, нарушают или побуждают к нарушению закона, а также против запугивания и насилия в отношении судей.

Организаторы заявили, что Конституционный трибунал не принадлежит ни одной партии, правительству или президенту, а должен защищать конституцию, права и свободы граждан.

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Протесты в других городах

В Кракове акция состоялась у Апелляционного суда. Корреспондент RMF FM услышал на месте, что протест является выражением поддержки и солидарности с судьями Конституционного трибунала, которых назвали надлежащим образом избранными.

В Гданьске перед Двором Артуса собрались несколько сотен человек с польскими флагами и флагами Европейского союза. Глава поморского отделения KOD Эва Топор-Наварецкая заявила, что участники стремятся мирно выразить несогласие с действиями политиков, которые, по её оценке, разрушают принципы верховенства права.

На площади Свободы в Познани, по данным полиции, собрались около 200 человек. Участники стояли со свечами, фонариками и флагами, слушали песни Чеслава Немена, в том числе «Dziwny jest ten świat», а также исполнили польский государственный гимн.

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