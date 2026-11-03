波兰举行反对干预司法的静默抗议活动——RMF24

11月3日，波兰多个城市举行了由民主保卫委员会（KOD）组织的静默抗议活动。以“为法庭点亮一盏灯”为口号的活动，旨在反对干预司法体系。规模最大的示威在华沙总统府外举行，RMF24报道。

华沙的活动

首都的抗议参与者手持白红相间的波兰国旗、蜡烛、祭祀灯和手电筒。标语反对抗议者认为违法或鼓励违法的政治人士，也反对针对法官的恐吓和暴力。

组织者表示，宪法法庭不属于任何政党、政府或总统，而应当保护宪法、公民的权利和自由。

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其他城市的抗议活动

在克拉科夫，活动在上诉法院外举行。RMF FM记者在现场获悉，这场抗议是对宪法法庭法官的支持和声援，他们被称为经正当选举产生的法官。

在格但斯克，数百人手持波兰国旗和欧盟旗帜聚集在阿尔图斯宫前。KOD滨海省分部负责人埃娃·托普尔-纳瓦雷茨卡表示，参与者希望以和平方式表达对政治人士行动的反对；在她看来，这些行动正在破坏法治原则。

据警方数据，约200人在波兹南自由广场聚集。参与者手持蜡烛、手电筒和旗帜，聆听切斯瓦夫·涅门的歌曲，包括《Dziwny jest ten świat》，并演唱了波兰国歌。

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