У Польщі відбулися мовчазні протести проти втручання в правосуддя — RMF24

У Польщі 3 листопада в кількох містах відбулися мовчазні протести, організовані Комітетом оборони демократії (KOD). Акції під гаслом «Світло для трибуналу» були спрямовані проти втручання у систему правосуддя. Найбільша демонстрація пройшла біля Президентського палацу у Варшаві, повідомляє RMF24.

Акція у Варшаві

Учасники протесту у столиці тримали біло-червоні польські прапори, свічки, лампадки та ліхтарики. На плакатах були гасла проти політиків, які, на думку протестувальників, порушують або спонукають до порушення права, а також проти залякування й насильства щодо суддів.

Організатори заявили, що Конституційний трибунал не належить жодній партії, уряду чи президентові, а має захищати конституцію, права і свободи громадян.

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Протести в інших містах

У Кракові акція відбулася біля Апеляційного суду. Кореспондент RMF FM почув на місці, що протест є виявом підтримки та солідарності з суддями Конституційного трибуналу, яких назвали належно обраними.

У Гданську перед Двором Артуса зібралися кілька сотень людей із польськими прапорами та прапорами Європейського Союзу. Голова поморського осередку KOD Ева Топор-Наварецька заявила, що учасники прагнуть мирно висловити незгоду з діями політиків, які, за її оцінкою, руйнують принципи верховенства права.

На площі Вольності в Познані, за даними поліції, зібралося близько 200 осіб. Учасники стояли зі свічками, ліхтариками та прапорами, слухали пісні Чеслава Немена, зокрема «Dziwny jest ten świat», а також виконали польський державний гімн.

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