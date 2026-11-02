Douglas Depodesta, były szef biura FBI w Chicago, złożył federalny pozew przeciwko Departamentowi Sprawiedliwości USA. Twierdzi, że administracja prezydenta Donalda Trumpa wywierała na niego naciski, domagając się wszczynania śledztw wobec politycznych przeciwników prezydenta. Jak podaje The Guardian, Depodesta stwierdził również, że obarczono go odpowiedzialnością za upadek sprawy przeciwko sześciu uczestnikom protestów przeciwko amerykańskiej Służbie Imigracyjnej i Celnej (ICE).

Depodesta pełnił funkcję specjalnego agenta kierującego biurem FBI w Chicago od 2024 roku do lipca 2026 roku. W pozwie zarzuca Departamentowi Sprawiedliwości bezprawne działania podczas postępowania karnego wobec protestujących, a także bezprawne usunięcie go ze stanowiska. Jako pozwanych w sprawie wskazano dyrektora FBI Kasha Patela, prokuratora generalnego Todda Blanche’a oraz prokuratora Andrew Boutrosa, który kieruje chicagowskim biurem Departamentu Sprawiedliwości.

Zarzuty dotyczące nacisków politycznych

Według Depodesty podczas operacji Midway Blitz, gdy ICE nasiliła działania w Chicago, Boutros wielokrotnie żądał od niego wszczynania śledztw motywowanych politycznie. W jednym z przypadków, jak wynika z pozwu, Boutros zareagował negatywnie na odmowę FBI przygotowania oświadczenia pod przysięgą dotyczącego rzekomego ataku protestującego na funkcjonariusza.

Według powoda nagranie wideo przeanalizowane przez FBI pokazało jedynie przypadkowy kontakt fizyczny, do którego doszło po tym, jak federalny agent imigracyjny powalił protestującego na ziemię. Depodesta twierdzi również, że Boutros wysyłał mu e-maile z żądaniem wszczynania śledztw wobec osób, których poglądy polityczne lub powiązania były sprzeczne ze stanowiskiem administracji Trumpa.

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Z pozwu wynika także, że biuro prokuratora w Chicago było naciskane, aby postawić zarzuty aktywistce Kat Abughazaleh, która wówczas kandydowała do Kongresu.

Sprawa Broadview Six

Pozew jest związany ze sprawą sześciu aktywistów znanych jako Broadview Six. Protestowali oni przed placówką ICE na chicagowskim przedmieściu Broadview we wrześniu 2025 roku. Aktywistów oskarżono o spisek mający na celu utrudnianie działań funkcjonariuszowi ICE.

Według pozwu wielka ława przysięgłych początkowo odmówiła poparcia zarzutów, jednak prokuratorzy nadal zabiegali o akt oskarżenia. Później sędzia stwierdził naruszenia po stronie prokuratorów podczas postępowania przed wielką ławą przysięgłych, a prokuratorzy zostali zmuszeni do zamknięcia sprawy.

Depodesta twierdzi, że Boutros wiedział o tych naruszeniach, choć przed sądem twierdził inaczej. Powód zaprzecza również, by omawiał sprawę ze swoją krewną Nancy Depodestą, prawniczką jednego z oskarżonych. W lipcu Depodesta złożył rezygnację; jego pozew obejmuje roszczenia dotyczące zniesławienia oraz naruszenia praw do rzetelnego procesu i wolności słowa. Przedstawiciele Departamentu Sprawiedliwości, FBI i Boutrosa nie odpowiedzieli na prośby o komentarz.

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