Prezydent USA Donald Trump w Waszyngtonie, w przeddzień dnia głosowania w wyborach śródokresowych, wezwał swoich zwolenników do pójścia do urn i oświadczył, że Partia Republikańska odniesie zdecydowane zwycięstwo przy wysokiej frekwencji jego wyborców. Przemawiając przy basenie refleksyjnym pomnika Lincolna, nazwał te wybory najważniejszymi wyborami śródokresowymi w życiu obecnego pokolenia.

Jak informuje TIME, Trump krytykował Partię Demokratyczną, twierdząc, że wystawiła ona najbardziej skrajną i niebezpieczną listę kandydatów w historii USA. Oskarżył również Demokratów o promowanie radykalnej agendy i skrytykował ich stanowiska w sprawie praw osób transpłciowych oraz polityki migracyjnej.

Apel do zwolenników

Prezydent przypomniał o swoim zwycięstwie w wyborach w 2024 roku i wezwał wyborców, którzy wówczas go poparli, aby zagłosowali także tym razem. Jego zdaniem nawet udział części tych osób mógłby przynieść Republikanom zwycięstwo z dużą przewagą.

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Jednocześnie Trump przyznał, że partia urzędującego prezydenta zwykle osiąga trudne wyniki w wyborach śródokresowych. TIME zauważa, że siła polityczna kontrolująca Biały Dom zazwyczaj traci miejsca w Kongresie podczas takiego głosowania. Michele Swers, profesorka amerykańskiego rządu na Uniwersytecie Georgetown, wcześniej porównywała wybory śródokresowe do referendum dotyczącego tego, jak wyborcy oceniają pracę prezydenta.

Dane sondażowe i wczesne głosowanie

Według publikacji wskaźnik poparcia dla Trumpa przed wyborami spadł do historycznie niskiego poziomu. Większość ogólnokrajowych sondaży dotyczących głosowania na partie wskazywała na przewagę Demokratów. Ostatnia seria sondaży The New York Times/Siena również wykazała przewagę kandydatów Demokratów w wyścigach do Senatu w Michigan, Teksasie, Maine, Ohio i Kansas.

Według danych Election Lab Uniwersytetu Florydzkiego do poniedziałku ponad 57,5 mln Amerykanów zagłosowało już przedterminowo. W stanach z rejestracją partyjną Demokraci stanowili nieco mniej niż 43% wczesnych wyborców, Republikanie — 31,7%, a kolejne 25,3% nie było zarejestrowanych w żadnej z partii. TIME zauważa, że Republikanie w ostatnich latach częściej głosują osobiście w dniu wyborów, dlatego ta różnica może się zmniejszyć.

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