Brytyjski rejestr spółek planuje 10 listopada wykreślić z rejestru londyńską spółkę Al Masirah TV, powiązaną z noszącą tę samą nazwę stacją telewizyjną Hutich. Spółka nie złożyła rocznego sprawozdania finansowego ani oświadczenia potwierdzającego aktualność publicznie dostępnych danych, w tym informacji o dyrektorach, informuje The National.

Ostrzeżenie rejestru

Al Masirah TV jest zarejestrowana w brytyjskim Companies House od 2014 roku. Według publikacji spółka nie nadawała treści ani nie uzyskiwała przychodów, lecz regularnie składała sprawozdania do czasu, gdy The National poinformował w styczniu o jej obecności w Wielkiej Brytanii.

25 sierpnia spółce dano dwa miesiące na złożenie rocznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenia potwierdzającego prawidłowość publicznie dostępnych danych rejestrowych. Wymogu nie spełniono, dlatego we wpisie Companies House wskazano, że spółka zostanie rozwiązana 10 listopada. Aby temu zapobiec, musi uzyskać orzeczenie sądowe.

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Informacje o spółce

Aby utrzymać obecność w Londynie, Al Masirah TV korzystała z adresu pocztowego kawiarni. Wśród dyrektorów brytyjskiej spółki wymieniony jest Ammar Al-Hamzi — dyrektor generalny sieci medialnej Al Masirah. Macierzysta stacja telewizyjna nadaje w Jemenie, a jej siedziba znajduje się w Bejrucie.

Jako były dyrektor wskazany jest Ibrahim Al-Dulaimi — przedstawiciel Hutich w Iranie i członek rady politycznej ruchu Ansar Allah. Dokładne przeznaczenie rejestracji spółki w Wielkiej Brytanii nie jest znane. Jednocześnie jej obecność wzbudziła obawy dotyczące możliwego nielegalnego finansowania, nadużywania procedur wizowych oraz zbierania informacji wywiadowczych o przeciwnikach politycznych.

Alicia Kearns, odpowiedzialna za kwestie bezpieczeństwa narodowego w gabinecie cieni, powiedziała publikacji, że wykreślenie spółki z rejestru rodzi pytania, dlaczego w ogóle mogła ona istnieć w Wielkiej Brytanii. Rząd zgodził się zbadać obecność Al Masirah TV po tym, jak konserwatywny poseł Bob Blackman wyraził w Izbie Gmin obawy dotyczące możliwego naruszenia zasad finansowania terroryzmu lub wykorzystywania spółki jako przykrywki do uzyskiwania wiz.

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