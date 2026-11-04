Британский реестр компаний планирует 10 ноября исключить из реестра лондонскую компанию Al Masirah TV, связанную с одноимённым телеканалом хуситов. Компания не подала ежегодную отчётность и заявление, подтверждающее актуальность открытых данных, в том числе сведений о директорах, сообщает The National.

Предупреждение реестра

Al Masirah TV зарегистрирована в британской Companies House с 2014 года. По данным издания, компания не транслировала контент и не получала доходов, однако регулярно подавала отчётность до тех пор, пока The National не сообщило о её присутствии в Великобритании в январе.

25 августа компании дали два месяца на подачу годовой отчётности и заявления, подтверждающего правильность общедоступных регистрационных данных. Требование не выполнили, поэтому в записи Companies House указано, что компания будет распущена 10 ноября. Чтобы предотвратить это, ей необходимо получить судебное решение.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сведения о компании

Для сохранения присутствия в Лондоне Al Masirah TV использовала почтовый адрес кафе. Среди директоров британской компании указан Аммар Аль-Хамзи — генеральный директор медиасети Al Masirah. Материнский телеканал вещает в Йемене, а базируется в Бейруте.

Бывшим директором указан Ибрагим Аль-Дулайми — представитель хуситов в Иране и член политического совета движения «Ансар Аллах». Точное назначение регистрации компании в Великобритании неизвестно. В то же время её присутствие вызвало обеспокоенность по поводу возможного незаконного финансирования, злоупотреблений визовыми процедурами и сбора разведывательной информации о политических оппонентах.

Алисия Кернс, отвечающая за вопросы национальной безопасности в теневом правительстве, заявила изданию, что исключение компании из реестра поднимает вопрос о том, почему она вообще могла существовать в Британии. Правительство согласилось рассмотреть присутствие Al Masirah TV после того, как депутат-консерватор Боб Блэкман в Палате общин выразил опасения по поводу возможного нарушения правил финансирования терроризма или использования компании в качестве прикрытия для получения виз.

Читай нас в