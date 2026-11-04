英国公司注册处计划于11月10日将位于伦敦、与胡塞武装同名电视台有关联的Al Masirah TV从登记册中除名。该公司未提交年度账目和确认公开信息（包括董事资料）仍为最新的确认声明，据《The National》报道。

注册处警告

Al Masirah TV自2014年以来一直在英国公司注册处登记。该媒体报道称，该公司没有播出内容，也没有获得收入，但一直定期提交报告，直到《The National》于1月报道其在英国的存在。

8月25日，该公司获得两个月时间提交年度账目和确认公开登记数据准确性的声明。该要求未获履行，因此公司注册处的记录显示，该公司将于11月10日解散。为防止这一结果，该公司需要获得法院裁决。

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公司信息

为维持在伦敦的存在，Al Masirah TV使用了一家咖啡馆的邮寄地址。英国公司的董事包括阿马尔·阿尔-哈姆齐，他是Al Masirah媒体网络的首席执行官。其母体电视频道在也门播出，总部设在贝鲁特。

易卜拉欣·阿尔-杜拉伊米被列为前董事，他是胡塞武装驻伊朗代表，也是“安萨尔·阿拉”运动政治委员会成员。该公司在英国注册的确切用途尚不清楚。同时，其存在引发了对可能存在非法融资、滥用签证程序以及收集政治对手情报的担忧。

影子政府中负责国家安全事务的艾丽西亚·卡恩斯对该媒体表示，将该公司从登记册中除名引发了一个问题：它为何能够在英国存在。保守党议员鲍勃·布莱克曼在下议院对可能违反恐怖主义融资规则，或利用该公司作为获取签证的掩护表示担忧后，政府同意审查Al Masirah TV的存在。

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