W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia z powodu gęstej mgły, która obejmie większą część kraju. Jak podaje RMF24, ostrzeżenia zaczną obowiązywać w środę o godz. 22:00 i potrwają do czwartku do godz. 11:00.

Regiony objęte ostrzeżeniem

Ostrzeżenie będzie obowiązywać w całości w województwach świętokrzyskim, łódzkim, wielkopolskim i kujawsko-pomorskim. Dotyczy również części województw lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, małopolskiego, śląskiego, opolskiego, dolnośląskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i pomorskiego.

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Widzialność poniżej 200 metrów

Według prognozy IMGW na obszarach z gęstą mgłą widzialność miejscami może wynosić mniej niż 200 metrów. Ostrzeżenie meteorologiczne pierwszego stopnia oznacza, że warunki pogodowe mogą sprzyjać występowaniu niebezpiecznych zjawisk. Według oceny instytutu takie zjawiska mogą powodować straty materialne oraz stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi.

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