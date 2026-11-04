Parlament Finlandii w środę po południu wyraził zaufanie do rządu premiera Petteriego Orpo: za rządem głosowało 95 posłów, przeciw — 77. Podczas głosowania nieobecnych było 27 parlamentarzystów.

Inicjatywa opozycji

Głosowanie odbyło się po tym, jak pięć głównych fińskich partii opozycyjnych złożyło wniosek o wotum nieufności wobec rządu z powodu rosnących kosztów życia. Inicjatorem była Partia Socjaldemokratyczna, którą poparły Partia Centrum, Zieloni, Sojusz Lewicy i ruch „Teraz”.

Siły opozycyjne oświadczyły, że rząd niewystarczająco pomaga zwykłym ludziom. Wśród powodów wskazały rosnące ceny paliw oraz możliwy wzrost kosztów energii, informuje YLE News.

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Wnioski w czasie pracy rządu

Wniosek o wotum nieufności wpłynął do parlamentu 23 października. Według parlamentu Finlandii był to 44. wniosek o wotum nieufności, z którym rząd Orpo lub pojedynczy minister zetknęli się od czasu objęcia władzy przez gabinet latem 2023 roku.

Dla porównania, przeciwko poprzedniemu rządowi Finlandii, na którego czele początkowo stał Antti Rinne, a później Sanna Marin, złożono łącznie 30 takich wniosków. W Finlandii interpelacja jest formalną procedurą parlamentarną, która określa, czy rząd lub pojedynczy minister zachowuje zaufanie parlamentu.

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