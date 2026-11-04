Парламент Финляндии в среду днём выразил доверие правительству премьер-министра Петтери Орпо: за правительство проголосовали 95 депутатов, против — 77. Во время голосования отсутствовали 27 парламентариев.

Инициатива оппозиции

Голосование состоялось после того, как пять главных оппозиционных партий Финляндии внесли предложение о недоверии правительству из-за роста стоимости жизни. Инициатором стала Социал-демократическая партия, которую поддержали Партия центра, «Зелёные», Левый союз и движение «Сейчас».

Оппозиционные силы заявили, что правительство недостаточно помогает обычным людям. Среди причин они назвали рост цен на топливо и возможное повышение расходов на энергию, сообщает YLE News.

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Предложения за время работы правительства

Предложение о недоверии поступило в парламент 23 октября. По данным парламента Финляндии, это было 44-е предложение о недоверии, с которым правительство Орпо или отдельный министр столкнулись с момента прихода кабинета к власти летом 2023 года.

Для сравнения, против предыдущего правительства Финляндии, которое сначала возглавлял Антти Ринне, а затем Санна Марин, всего было подано 30 таких предложений. В Финляндии интерпелляция является формальной парламентской процедурой, которая определяет, сохраняет ли правительство или отдельный министр доверие парламента.

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