В среду Институт метеорологии и водного хозяйства Польши (IMGW) объявил предупреждение первого уровня из-за густого тумана, который охватит большую часть страны. Как сообщает RMF24, предупреждения начнут действовать в среду в 22:00 и будут действовать до 11:00 четверга.

Регионы действия предупреждения

Предупреждение будет действовать в полном объёме в Свентокшиском, Лодзинском, Великопольском и Куявско-Поморском воеводствах. Оно также касается частей Люблинского, Мазовецкого, Подкарпатского, Малопольского, Силезского, Опольского, Нижнесилезского, Любушского, Западнопоморского и Поморского воеводств.

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Видимость ниже 200 метров

Согласно прогнозу IMGW, в районах с густым туманом видимость местами может составлять менее 200 метров. Метеорологическое предупреждение первого уровня означает, что погодные условия могут способствовать возникновению опасных явлений. По оценке института, такие явления способны причинить материальный ущерб и представлять угрозу для здоровья и жизни людей.

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