W Stanach Zjednoczonych prezydent Donald Trump oświadczył, że wojna z Iranem częściowo stała się przyczyną dużych strat Partii Republikańskiej w wyborach śródokresowych. W wywiadzie dla The Wall Street Journal nazwał konflikt na Bliskim Wschodzie jednym z czynników wyniku głosowania i powiedział, że zrobiłby to ponownie.

Ceny paliw

Jak podaje The Hill, wojna trwa już dziewiąty miesiąc i rozpoczęła się pod koniec lutego. Od tego czasu ceny benzyny i oleju napędowego znacznie wzrosły w Stanach Zjednoczonych i innych krajach — zauważa redakcja.

Trump nazwał wysokie ceny paliw największym czynnikiem porażek kandydatów republikańskich. Według The Hill wzrost cen pogłębił niezadowolenie wyborców, ponieważ podczas kampanii w 2024 roku Trump obiecywał kończyć zagraniczne wojny.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Prognozy dotyczące wyników

Decision Desk HQ prognozował, że Republikanie stracą co najmniej siedem miejsc w Senacie. Według stanu na poranek po wyborach wyniki rywalizacji w Missisipi i na Alasce nie zostały jeszcze ogłoszone.

W Izbie Reprezentantów, według prognozy Decision Desk HQ, Partia Republikańska straciła 30 miejsc, a wyniki ponad 20 rywalizacji były jeszcze oczekiwane. Wśród kandydatów popieranych przez Trumpa prokurator generalny Teksasu Ken Paxton przegrał z demokratą Jamesem Talarico różnicą 12 punktów procentowych. Senatorka z Karoliny Południowej Darlene Graham przegrała z demokratką Annie Andrews różnicą czterech punktów procentowych.

Trump powiedział, że próbował pomóc obojgu kandydatom, ale przyznał, że jego możliwości są ograniczone, a niektórzy pretendenci mają wady. Oświadczył również, że jest gotowy współpracować z Demokratami, jednocześnie przypominając o swoim prawie weta wobec ustaw uchwalonych przez Kongres.

Czytaj nas na