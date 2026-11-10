Witkoff opowiedział o ważnych dla Ukrainy decyzjach podjętych podczas rozmów w Abu Zabi

Podczas pierwszej rundy rozmów w Abu Zabi Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy uzgadniali podejścia do zakończenia wojny. Specjalny przedstawiciel USA Steve Witkoff poinformował, że wśród kluczowych tematów znalazły się gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy, rola NATO oraz przyszła architektura bezpieczeństwa w Europie.

Wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve Witkoff, wygłosił oświadczenie po pierwszym spotkaniu w Abu Zabi między USA, Ukrainą i partnerami europejskimi, które odbyło się 10 listopada, wspominając między innymi o dyskusjach dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy oraz powojennej europejskiej architektury bezpieczeństwa.

„W przededniu zbliżających się trójstronnych rozmów z Rosją przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i partnerów europejskich spotkali się, aby kontynuować ścisłą koordynację wysiłków na rzecz zakończenia wojny na Ukrainie i stworzenia warunków dla trwałego pokoju, w tym poparcia dla wiarygodnych gwarancji bezpieczeństwa jako części wszelkich porozumień” – napisał Witkoff na X.

Rozmowy, jak stwierdził, „odbyły się wspólnie między Stanami Zjednoczonymi, Ukrainą i partnerami europejskimi, odzwierciedlając ich wspólne cele, bieżące konsultacje oraz zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa euroatlantyckiego”.

„Uczestnicy podkreślili, że wszelkie przyszłe porozumienia muszą respektować suwerenność, integralność terytorialną i niezależność podejmowania decyzji oraz zapewniać Ukrainie wiarygodne gwarancje bezpieczeństwa” – zaznaczył Witkoff.

„Wspólnym celem jest opracowanie praktycznego i wzajemnie wzmacniającego się systemu bezpieczeństwa, który umocni długoterminowe bezpieczeństwo Ukrainy oraz wzmocni zaufanie niezbędne do osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji” – zaznaczył wysłannik Trumpa.

„Oprócz położenia głównego nacisku na trwały pokój, dyskusja dotyczyła kwestii rozwoju istniejących europejskich instytucji i porozumień bezpieczeństwa po zakończeniu wojny na Ukrainie. Uczestnicy uznali również, że rozwiązanie problemów związanych z bezpieczeństwem powojennym oraz ograniczenie ryzyka konfliktu mają ogromne znaczenie. Omówili, w jaki sposób zapewnić niezawodne mechanizmy zarządzania ryzykiem i zapobiegania niebezpiecznej eskalacji” – poinformował.

„Uczestnicy potwierdzili swoje wspólne zaangażowanie na rzecz solidnej powojennej europejskiej architektury bezpieczeństwa i porozumień oraz jasno stwierdzili, że silne NATO pozostanie centralnym elementem euroatlantyckiej obrony zbiorowej” — zaznaczył Witkoff.

Wskazał, że „Stany Zjednoczone, Ukraina i partnerzy europejscy będą nadal ściśle współpracować w trakcie całego procesu negocjacyjnego, mając wspólny cel, jakim jest przejście do szerszych wielostronnych rozmów z udziałem partnerów europejskich oraz osiągnięcie wszechstronnego i trwałego pokoju”.

Wcześniej ukraińska delegacja przybyła do Abu Zabi na rozmowy ze Stanami Zjednoczonymi i Rosją.

Rosja wzmocniła skład swojej delegacji na rozmowach z Ukrainą i USA w Abu Zabi — podaje Bloomberg.

Spotkanie w Abu Zabi odbędzie się bez omawiania kwestii zawieszenia broni – New York Times.

9 listopada Chiny na posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa ONZ wyraziły poparcie dla wysiłków dyplomatycznych mających na celu zakończenie wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

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