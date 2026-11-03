美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿于中期选举投票日前夕呼吁其支持者前往投票站，并表示，如果其选民踊跃投票，共和党将取得决定性胜利。他在林肯纪念堂倒影池旁发表讲话时称，这次选举是当代人一生中最重要的中期选举。

据《时代》周刊报道，特朗普批评民主党，称该党推出了美国历史上最极端、最危险的候选人名单。他还指责民主党推动激进议程，并批评其在跨性别者权利和移民政策问题上的立场。

呼吁支持者

总统提及自己在2024年选举中的胜利，并呼吁当时支持他的选民此次也投票。根据他的说法，即使这些人中的一部分参与投票，也可能为共和党带来大幅领先的胜利。

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与此同时，特朗普承认，现任总统所属政党通常在中期选举中面临艰难结果。《时代》周刊指出，控制白宫的政治力量通常会在此类投票中失去国会席位。乔治城大学美国政府学教授米歇尔·斯韦尔斯此前曾将中期选举比作选民如何评价总统工作的公投。

民调数据和提前投票

据该刊报道，特朗普的支持率在选举前降至历史低位。大多数有关政党投票的全国民调显示民主党占优。《纽约时报》/锡耶纳学院最后一轮民调也显示，民主党候选人在密歇根州、得克萨斯州、缅因州、俄亥俄州和堪萨斯州的参议院选战中领先。

佛罗里达大学Election Lab的数据显示，截至周一，已有超过5750万美国人提前投票。在实行政党登记的州，民主党人占提前投票选民的略低于43%，共和党人占31.7%，另有25.3%未登记为任何一个政党的成员。《时代》周刊指出，共和党人近年来更常在选举日当天亲自投票，因此这一差距可能会缩小。

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