Президент США Дональд Трамп в Вашингтоне накануне дня голосования на промежуточных выборах призвал своих сторонников прийти на избирательные участки и заявил, что Республиканская партия одержит убедительную победу при высокой явке его избирателей. Выступая у отражающего бассейна мемориала Линкольна, он назвал эти выборы самыми важными промежуточными выборами в жизни нынешнего поколения.

Как сообщает TIME, Трамп критиковал Демократическую партию, утверждая, что она выдвинула самый экстремальный и опасный список кандидатов в истории США. Он также обвинил демократов в продвижении радикальной повестки и раскритиковал их позиции по правам трансгендерных людей и миграционной политике.

Призыв к сторонникам

Президент напомнил о своей победе на выборах 2024 года и призвал избирателей, которые поддержали его тогда, проголосовать и в этот раз. По его словам, даже участие части этих людей могло бы принести республиканцам победу с большим отрывом.

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В то же время Трамп признал, что партия действующего президента обычно показывает сложные результаты на промежуточных выборах. TIME отмечает, что политическая сила, контролирующая Белый дом, обычно теряет места в Конгрессе во время такого голосования. Профессор американского правительства Джорджтаунского университета Микеле Сверс ранее сравнивала промежуточные выборы с референдумом о том, как избиратели оценивают работу президента.

Данные опросов и досрочное голосование

По данным издания, рейтинг одобрения Трампа перед выборами упал до исторически низкого уровня. Большинство общенациональных опросов о голосовании за партии свидетельствовали о преимуществе демократов. Финальная серия опросов The New York Times/Siena также показала преимущество кандидатов-демократов в сенатских гонках в Мичигане, Техасе, Мэне, Огайо и Канзасе.

По состоянию на понедельник более 57,5 миллиона американцев уже проголосовали досрочно, свидетельствуют данные Election Lab Университета Флориды. В штатах с партийной регистрацией демократы составляли чуть менее 43% досрочных избирателей, республиканцы — 31,7%, а еще 25,3% не были зарегистрированы ни за одной из партий. TIME отмечает, что республиканцы в последние годы чаще голосуют лично в день выборов, поэтому этот разрыв может сократиться.

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