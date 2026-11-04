Amerykański miliarder Elon Musk ironicznie skomentował wyniki wyborów uzupełniających w USA, podczas których kandydaci Partii Republikańskiej ponieśli szereg porażek. Biznesmen zażartował, że jego rzekome „kosmiczne lasery”, przeznaczone do ingerowania w przebieg głosowania, tym razem nie zadziałały.

„Najwyraźniej moje kosmiczne lasery, przeznaczone do ingerowania w wybory, tym razem nie zadziałały” – napisał miliarder.

Żart Elona Muska pojawił się po kampanii wyborczej, na którą przeznaczył rekordowe środki. Według szacunków „The New York Times” miliarder przekazał republikańskim kandydatom 474 mln dolarów.

Kwota ta przewyższyła wkłady jakiegokolwiek innego darczyńcy na kampanie polityczne w ciągu jednego cyklu wyborczego w całej historii Stanów Zjednoczonych.

Jednym z największych beneficjentów wsparcia finansowego został kandydat w stanie Teksas, Ken Paxton. Na jego kampanię wyborczą Musk przeznaczył 168 mln dolarów.

Jednak znaczne nakłady finansowe nie pomogły Paxtonowi odnieść zwycięstwa. Przegrał on z przedstawicielem Partii Demokratycznej, Jamesem Talarico.

Wynik głosowania w Teksasie stał się przełomowy dla Partii Demokratycznej. Jej przedstawiciel zwyciężył w tym stanie po raz pierwszy od 38 lat.

W ten sposób, pomimo ogromnego wsparcia finansowego dla republikańskich kandydatów ze strony Elona Muska, części z nich nie udało się odnieść zwycięstwa w wyborach uzupełniających.

Informację tę podał Musk w serwisie społecznościowym X.

Partia Demokratyczna w USA odniosła znaczące zwycięstwa w wyborach uzupełniających 3 listopada, umacniając swoją pozycję w obu izbach Kongresu. Wyniki głosowania stanowiły poważny cios dla prezydenta Donalda Trumpa w kontekście niezadowolenia wyborców z sytuacji gospodarczej i wojny z Iranem.

Demokraci zdobyli wystarczającą liczbę mandatów, aby przejąć kontrolę nad Izbą Reprezentantów i Senatem USA w wyborach uzupełniających. Chińscy użytkownicy mediów społecznościowych zareagowali na ten wynik w różny sposób: część krytykowała amerykański system polityczny, inni dyskutowali o tym, jak dalszy wpływ polityczny prezydenta Donalda Trumpa może wpłynąć na interesy Pekinu.

W USA, według prognozy Decision Desk HQ, demokrata Sam Forstag wygrywa wybory do Izby Reprezentantów z 1. okręgu wyborczego stanu Montana. Wyprzedza on kandydata Partii Republikańskiej Aarona Flinta w walce o wolny mandat.

Członek Izby Reprezentantów USA z 7. okręgu wyborczego w stanie Wirginia, pochodzenia ukraińskiego, Jewhen Windman, został ponownie wybrany do Kongresu. Odniósł przekonujące zwycięstwo nad kandydatem Partii Republikańskiej, Dougiem A. Ollivantem.

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