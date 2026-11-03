Госсекретарь США Марко Рубио встретился в Вашингтоне, США, с министром иностранных дел Венесуэлы Оливером Бланко, чтобы обсудить политическое будущее страны, национальное примирение и путь к демократическим выборам. Об этом со ссылкой на Госдепартамент США сообщает Anadolu Agency.

План политического перехода

Во время переговоров Рубио вновь подтвердил трехэтапный план президента США Дональда Трампа в отношении Венесуэлы. Он предусматривает стабилизацию, экономическое восстановление и политическое примирение, после которых должен состояться демократический переход.

Стороны также обсудили ход переговоров о примирении, которые ведут сами венесуэльцы. По заявлению Госдепартамента, речь, в частности, шла об институциональных реформах, которые должны заложить основу для свободных, честных и заслуживающих доверия выборов.

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Призыв освободить политзаключенных

Рубио призвал продолжить освобождение политических заключенных, которые до сих пор находятся под стражей в Венесуэле. Встреча состоялась на фоне контактов между представителями Вашингтона и Венесуэлы по вопросам политического примирения, институциональных изменений и будущей системы управления страной.

По сообщению Anadolu Agency, 3 января США захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро после нескольких месяцев усиления напряженности между Вашингтоном и Каракасом. После этого вице-президентка и министр нефти Делси Родригес принесла присягу в качестве исполняющей обязанности президента, в ключевой закон о нефти внесли изменения, а часть политических заключенных освободили.

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