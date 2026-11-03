Sekretarz stanu USA Marco Rubio spotkał się w Waszyngtonie w USA z ministrem spraw zagranicznych Wenezueli Oliverem Blanco, aby omówić polityczną przyszłość kraju, pojednanie narodowe oraz drogę do demokratycznych wyborów. Poinformowała o tym Agencja Anadolu, powołując się na Departament Stanu USA.

Plan transformacji politycznej

Podczas rozmów Rubio ponownie potwierdził trzyetapowy plan prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczący Wenezueli. Przewiduje on stabilizację, odbudowę gospodarczą i pojednanie polityczne, po których ma nastąpić demokratyczna transformacja.

Strony omówiły również przebieg rozmów pojednawczych prowadzonych przez samych Wenezuelczyków. Jak podał Departament Stanu, chodziło w szczególności o reformy instytucjonalne, które mają stworzyć podstawy dla wolnych, uczciwych i wiarygodnych wyborów.

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Apel o uwolnienie więźniów politycznych

Rubio wezwał do kontynuowania uwalniania więźniów politycznych, którzy nadal przebywają w areszcie w Wenezueli. Spotkanie odbyło się w kontekście kontaktów między przedstawicielami Waszyngtonu i Wenezueli w sprawie pojednania politycznego, zmian instytucjonalnych i przyszłego systemu rządzenia krajem.

Według Agencji Anadolu, 3 stycznia USA schwytały prezydenta Wenezueli Nicolása Maduro po kilku miesiącach narastających napięć między Waszyngtonem a Caracas. Następnie wiceprezydentka i ministra ds. ropy naftowej Delcy Rodríguez została zaprzysiężona jako pełniąca obowiązki prezydenta, wprowadzono zmiany do kluczowej ustawy naftowej, a część więźniów politycznych uwolniono.

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