英国和德国准备分工开发新型导弹——Politico Europe

英国和德国正准备在“深度精确打击”项目框架内分工研发两种远程导弹。英国国防大臣韦斯·斯特里廷将于周一抵达柏林，与德国同行鲍里斯·皮斯托里乌斯就深化军事合作举行会谈，Politico Europe报道。

该刊查阅了德国国防部在与国防企业谈判前准备的内部材料。材料显示，两国正在考虑研发能够打击2,000多公里外目标的武器，使欧洲军队能够在不依赖美国导弹的情况下打击敌方领土纵深目标。

导弹研发工作的分配

英国将主导研发High-End Cruise Missile，即一种旨在低空飞行并规避雷达探测的巡航导弹。其首个版本计划于2032年准备供军方使用。

德国将负责另一套系统——高超音速滑翔飞行器，运载火箭应将其送至高空，随后将其导向目标。柏林预计在2035年前使该系统具备军事使用条件。

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伦敦已为更广泛的导弹计划拨款7.7亿英镑，为期四年。该刊查阅的德国预算文件显示，未来支出超过90亿欧元，但未确定融资期限。

企业竞争与战斗机选择

针对德国高超音速项目，该部计划在2029年前吸引两家公司开发相互竞争的实验样机：欧洲导弹制造商MBDA以及德英初创企业Hypersonica。在作出进一步决定前，将对其研发成果进行测试。

此外，柏林正在考虑加入英国的下一代战斗机项目GCAP，英国目前已与意大利和日本共同推进该项目。德国国防部门的一份内部文件称，由于与德国需求的契合度更高，与瑞典和西班牙合作目前是更好的选择。官员们还担心，柏林在GCAP中将拥有过少影响力，因为伦敦、罗马和东京已经在各自企业之间分配了很大一部分工作。

Politico Europe指出，俄罗斯联邦——侵略国——对乌克兰发动的战争暴露了欧洲防务中的缺口，并加大了欧洲各国政府发展自身武器装备的压力。

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