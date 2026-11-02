Wielka Brytania i Niemcy przygotowują podział prac nad stworzeniem dwóch typów rakiet dalekiego zasięgu w ramach projektu Deep Precision Strike. W poniedziałek brytyjski minister obrony Wes Streeting przybędzie do Berlina na rozmowy ze swoim niemieckim odpowiednikiem Borisem Pistoriusem o pogłębieniu współpracy wojskowej, informuje Politico Europe.

Publikacja zapoznała się z wewnętrznymi materiałami niemieckiego Ministerstwa Obrony, przygotowanymi przed rozmowami z firmami zbrojeniowymi. Zgodnie z nimi kraje rozważają stworzenie uzbrojenia zdolnego do rażenia celów w odległości ponad 2 tys. kilometrów, aby europejskie siły mogły uderzać w głąb terytorium przeciwnika bez uzależnienia od amerykańskich rakiet.

Podział prac nad rakietami

Wielka Brytania ma stanąć na czele rozwoju High-End Cruise Missile — pocisku manewrującego przeznaczonego do lotu na małej wysokości i unikania wykrycia przez radary. Pierwszą jego wersję planuje się przygotować do użycia przez wojsko w 2032 roku.

Niemcy będą odpowiadać za inny system — hipersoniczny blok szybujący, który rakieta nośna ma wynosić na wysokość, a następnie kierować ku celowi. Berlin liczy na doprowadzenie tego systemu do gotowości do użycia wojskowego do 2035 roku.

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Londyn już przeznaczył 770 mln funtów szterlingów na cztery lata na szerszy program rakietowy. W niemieckich dokumentach budżetowych, z którymi zapoznała się publikacja, wskazano ponad 9 mld euro przyszłych wydatków, jednak bez określonego okresu finansowania.

Konkurencja firm i wybór myśliwca

W przypadku niemieckiego projektu hipersonicznego ministerstwo planuje do 2029 roku zaangażować dwie firmy do opracowania konkurencyjnych eksperymentalnych prototypów: europejskiego producenta rakiet MBDA oraz niemiecko-brytyjski startup Hypersonica. Ich rozwiązania mają zostać przetestowane przed podjęciem dalszych decyzji.

Osobno Berlin rozważa możliwość dołączenia do brytyjskiego programu myśliwca nowej generacji GCAP, który Wielka Brytania rozwija już wspólnie z Włochami i Japonią. W wewnętrznym dokumencie niemieckiego resortu obrony współpracę ze Szwecją i Hiszpanią określono obecnie jako lepszą opcję ze względu na większą zgodność z potrzebami Niemiec. Urzędnicy obawiają się również, że w GCAP Berlin będzie miał zbyt mały wpływ, ponieważ Londyn, Rzym i Tokio już podzieliły znaczną część prac między swoje firmy.

Politico Europe zauważa, że wojna Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — przeciwko Ukrainie ujawniła luki w obronie Europy i zwiększyła presję na europejskie rządy w sprawie rozwoju własnego uzbrojenia.

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