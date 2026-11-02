Europejski komisarz ds. rolnictwa i żywności Christophe Hansen oświadczył, że prawdopodobne cyberataki na systemy chłodnicze supermarketów w Belgii, Luksemburgu, Szwecji, Irlandii, Niderlandach, Estonii i Finlandii były celową próbą zakłócenia łańcuchów dostaw żywności i podważenia zaufania klientów. Według RMF24, obecnie nie ma zagrożenia dla bezpieczeństwa żywnościowego Unii Europejskiej, jednak skutki incydentów odczuły już przedsiębiorstwa i klienci.

Sklepy w siedmiu krajach

W Belgii i Luksemburgu ucierpiało około 40 supermarketów sieci Delhaize. Zakłócenia odnotowano również w szwedzkich sklepach ICA i Coop, irlandzkich SuperValu, fińskich K-market oraz estońskim supermarkecie Selver.

W Niderlandach skutki incydentu odczuło co najmniej 17 firm, w tym zakłady przetwórstwa mięsnego i małe sklepy. W Irlandii zakłócenia w działaniu urządzeń chłodniczych zarejestrowano w 13 sklepach SuperValu.

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Urządzenia przełączano w tryb rozmrażania

Belgijska firma Sabcobel, która serwisuje urządzenia chłodnicze, poinformowała, że sprawcy uzyskali dostęp do systemów i przełączyli parowniki w tryb rozmrażania. W niektórych przypadkach temperatura wewnątrz urządzeń mogła osiągnąć 50 stopni Celsjusza. Szef Sabcobel Stéphane Moelans powiedział gazecie Le Soir, że pracownicy w nocy i rano odłączali od sieci urządzenia, które padły ofiarą ataku.

W wielu sklepach trzeba było opróżnić lodówki i zamrażarki oraz zutylizować produkty nienadające się do sprzedaży. Według doniesień mediów łączne straty sięgają milionów euro. Kierownik jednego ze sklepów Delhaize w Hoeilaart we Flandrii oszacował wartość utraconego towaru na około 100 tys. euro, nie uwzględniając kosztów wynikających z tymczasowego zamknięcia placówki.

Fińskie Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa poinformowało o kilku podejrzeniach udanego włamania i ograniczonych szkodach. Po wcześniejszych atakach we Francji służby wykryły kilkadziesiąt sterowników urządzeń chłodniczych Danfoss dostępnych z otwartego internetu i zwróciły się do ich właścicieli o zabezpieczenie urządzeń.

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