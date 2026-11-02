欧盟农业与食品专员克里斯托夫·汉森表示，针对比利时、卢森堡、瑞典、爱尔兰、荷兰、爱沙尼亚和芬兰超市制冷系统的疑似网络攻击，是蓄意扰乱食品供应链并削弱消费者信任的企图。据RMF24报道，目前欧盟的粮食安全尚未受到威胁，但企业和消费者已经感受到这些事件的后果。

七个国家的商店

在比利时和卢森堡，Delhaize连锁超市约40家门店受到影响。瑞典ICA和Coop门店、爱尔兰SuperValu门店、芬兰K-market门店以及爱沙尼亚Selver超市也记录到故障。

在荷兰，至少17家公司受到该事件影响，其中包括肉类加工企业和小型商店。在爱尔兰，13家SuperValu门店记录到制冷设备运行异常。

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设备被切换至除霜模式

负责维护制冷设备的比利时公司Sabcobel表示，攻击者获得了系统访问权限，并将蒸发器切换至除霜模式。在某些情况下，设备内部温度可能达到50摄氏度。Sabcobel负责人斯特凡·莫兰斯向《Le Soir》报表示，员工在夜间和早晨切断了遭受攻击设备的电源。

许多商店不得不清空冷藏柜和冷冻柜，并处置不适合销售的产品。据媒体报道，损失总额达到数百万欧元。佛兰德斯胡伊拉尔特一家Delhaize门店的负责人估计，损失商品价值约为10万欧元，尚未计算该店临时关闭造成的费用。

芬兰国家网络安全中心报告了数起疑似成功入侵事件，且损失有限。在法国此前遭受攻击后，相关部门发现数十个可通过开放互联网访问的Danfoss制冷设备控制器，并要求其所有者保护这些设备。

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