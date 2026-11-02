Еврокомиссар по сельскому хозяйству и продовольствию Кристоф Хансен заявил, что вероятные кибератаки на холодильные системы супермаркетов в Бельгии, Люксембурге, Швеции, Ирландии, Нидерландах, Эстонии и Финляндии были целенаправленной попыткой нарушить цепочки поставок продовольствия и подорвать доверие покупателей. По данным RMF24, сейчас угрозы продовольственной безопасности Европейского Союза нет, однако последствия инцидентов уже ощутили предприятия и покупатели.

Магазины в семи странах

В Бельгии и Люксембурге пострадали около 40 супермаркетов сети Delhaize. Сбои также зафиксировали в шведских магазинах ICA и Coop, ирландских SuperValu, финских K-market и эстонском супермаркете Selver.

В Нидерландах последствия инцидента ощутили как минимум 17 компаний, среди которых мясоперерабатывающие предприятия и небольшие магазины. В Ирландии нарушения в работе холодильного оборудования зарегистрировали в 13 магазинах SuperValu.

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Оборудование переводили в режим размораживания

Бельгийская компания Sabcobel, обслуживающая холодильное оборудование, сообщила, что злоумышленники получили доступ к системам и перевели испарители в режим размораживания. В отдельных случаях температура внутри оборудования могла достигать 50 градусов Цельсия. Глава Sabcobel Стефан Моэланс рассказал газете Le Soir, что сотрудники ночью и утром отключали от сети установки, подвергшиеся атаке.

Во многих магазинах пришлось опустошить холодильники и морозильные камеры, а также утилизировать непригодные для продажи продукты. По сообщениям СМИ, общие убытки достигают миллионов евро. Руководитель одного из магазинов Delhaize в Хуйларте во Фландрии оценил стоимость утраченного товара примерно в 100 тысяч евро без учета расходов, связанных с временным закрытием заведения.

Финский национальный центр кибербезопасности сообщил о нескольких подозрениях на успешный взлом и ограниченном ущербе. После предыдущих атак во Франции службы выявили несколько десятков контроллеров холодильного оборудования Danfoss, доступных из открытого интернета, и попросили их владельцев защитить устройства.

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