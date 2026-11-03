В Испании завершили идентификацию 69 человек, погибших в железнодорожной аварии в Урде, в провинции Толедо. О завершении процедуры в ночь с понедельника на вторник сообщил Интегрированный центр данных, который действует как кризисный штаб, пишет RMF24.

По данным патоморфологов, среди погибших были 40 мужчин и 29 женщин. Личность 56 жертв подтвердили по отпечаткам пальцев. Испанское гражданство имели 54 погибших, еще 15 были иностранцами.

Среди погибших были граждане 10 стран

Среди иностранных жертв аварии — четверо граждан США, по двое граждан Австралии и Японии. Также погибли по одному гражданину Чехии, Аргентины, Канады, Франции, Португалии, Мексики и Туниса.

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Авария произошла утром в среду на высокоскоростной железнодорожной линии между Мадридом и Севильей. Поезд государственного перевозчика Renfe столкнулся сзади с составом частного оператора Iryo. Помимо 69 погибших, травмы получили 110 человек.

Следствие проверит работу систем безопасности

По предварительным данным, перед столкновением произошла неисправность системы управления движением LZB. При таких обстоятельствах поезда автоматически останавливаются, а дальнейшее движение координирует центр управления. По информации издания, диспетчер якобы разрешил продолжить движение двум поездам, следовавшим по одному пути из Мадрида в Севилью, хотя машинистка поезда Iryo дважды сообщала, что не может тронуться.

Как сообщает RMF24, следователи будут анализировать передачу указаний, решения ответственных лиц и их обоснование. Профессор Университета Овьедо Педро Пласенсия Лосано, специализирующийся на транспортной инженерии и инфраструктуре, призвал не делать преждевременных выводов о том, что непосредственной причиной аварии стала человеческая ошибка. Он также отметил, что дополнительную защиту могла обеспечивать система ASFA, однако пока неизвестно, сработала ли она в этом случае.

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