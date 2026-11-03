Армия США испытала беспилотник с 3D-печатным двигателем, работающим на тяжелом топливе

Армия США провела испытания беспилотника с силовой установкой, изготовленной с помощью 3D-печати и предназначенной для работы на тяжелом топливе. Разработка призвана увеличить продолжительность и скорость полета дронов, а также расширить их эксплуатационные возможности.

Отмечается, что исследователи Командования по развитию боевых возможностей армии США разработали усовершенствованный двигатель для беспилотников в рамках новой исследовательской программы.

«Программа решает критические проблемы мощности и тяги, что должно позволить беспилотникам летать дольше и быстрее, работать на больших высотах, перевозить больше полезной нагрузки и работать в экстремальных условиях», — заявил руководитель исследовательской программы Чол-Бум Квеон.

По его словам, в ходе разработки исследователи применили передовое моделирование гидродинамики, чтобы решить проблемы эффективного сгорания тяжелого топлива в роторном двигателе.

В частности, специалистам удалось усовершенствовать распыление и испарение топлива, одновременно минимизировав утечки сжатого воздуха и топливного пара.

Новый роторный двигатель был интегрирован с 400-вольтовой системой «двигатель-генератор». Вместе они образуют последовательно-гибридную силовую установку на тяжелом топливе.

Ее разработали для обеспечения операций вертикального взлета и посадки, в частности в сложных условиях эксплуатации.

Сообщается, что новый беспилотник планируется передать военным партнерам США для дальнейших экспериментов и разработок. Это позволит продолжить испытания технологии и оценить её возможности в различных условиях.

Об этом сообщает армия США.

Ранее первый французский самолет радиоэлектронной разведки Dassault Falcon 8X Archange 7 октября прибыл на авиабазу Эвре-Фовиль 105 в Нормандии. Именно оттуда Воздушно-космические силы Франции в дальнейшем будут эксплуатировать этот тип самолетов. После посадки борт перешел к этапу технических и оперативных экспериментов.

НАТО 29–30 октября провело в Латвии мероприятие NATO FUSE, в ходе которого тестировались подходы к противодействию беспилотникам, обмену данными между союзниками и ускорению процессов наведения. В рамках мероприятия, организованного Командованием НАТО по трансформации, были объединены три инициативы: Digital Backbone eXperimentation (DiBaX), Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X) и Next Generation Targeting (NGT).

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