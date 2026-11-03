Армія США випробувала безпілотник із 3D-друкованим двигуном на важкому паливі

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Армія США провела випробування безпілотника з силовою установкою, виготовленою за допомогою 3D-друку та призначеною для роботи на важкому паливі. Розробка має збільшити тривалість і швидкість польоту дронів, а також розширити їхні експлуатаційні можливості.

Зазначається, що дослідники Командування розвитку бойових спроможностей армії США розробили вдосконалений двигун для безпілотників у межах нової дослідницької програми.

«Програма вирішує критичні проблеми потужності та рушійної сили, що повинно дозволити безпілотникам літати довше та швидше, працювати на більших висотах, перевозити більше корисне навантаження та працювати в екстремальних умовах», — заявив керівник програми досліджень Чол-Бум Квеон.

За його словами, під час розробки дослідники застосували передове моделювання гідродинаміки, щоб розв'язати проблеми ефективного спалювання важкого палива в роторному двигуні.

Зокрема, фахівцям вдалося вдосконалити розпилення та випаровування палива, водночас мінімізувавши витоки стисненого повітря та паливної пари.

Новий роторний двигун інтегрували з 400-вольтовою системою двигун-генератор. Разом вони утворюють послідовно-гібридну силову установку на важкому паливі.

Її розробили для підтримки операцій вертикального зльоту та посадки, зокрема в складних умовах експлуатації.

Повідомляється, що новий безпілотник планують надати військовим партнерам США для подальших експериментів і розробок. Це дасть змогу продовжити випробування технології та оцінити її можливості в різних умовах.

Про це повідомляє армія США.

Раніше перший французький літак радіоелектронної розвідки Dassault Falcon 8X Archange 7 жовтня прибув на авіабазу Евре-Фовіль 105 у Нормандії. Саме звідти Повітряно-космічні сили Франції надалі експлуатуватимуть цей тип літаків. Після посадки борт перейшов до фази технічних та оперативних експериментів.

НАТО 29–30 жовтня провело в Латвії захід NATO FUSE, де випробовувало підходи до протидії безпілотникам, обміну даними між союзниками та прискорення процесів наведення. У заході, організованому Командуванням НАТО з трансформації, об’єднали три ініціативи: Digital Backbone eXperimentation (DiBaX), Layered Counter-UAS Initiative (LCI-X) та Next Generation Targeting (NGT).

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