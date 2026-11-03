美国陆军测试了一款搭载3D打印重油发动机的无人机

美国陆军对一款搭载3D打印动力装置、专为重油驱动设计的无人机进行了测试。该技术旨在延长无人机的飞行时间和速度，并拓展其作战能力。

据悉，美国陆军作战能力发展司令部的研究人员在一项新研究计划框架内，为无人机开发了一款改进型发动机。

“该计划解决了功率和推力方面的关键问题，这将使无人机能够飞行更久、速度更快，在更高海拔飞行，运载更多有效载荷，并在极端条件下执行任务，” ——研究项目负责人权哲炳表示。

据他介绍，在研发过程中，研究人员运用了先进的流体动力学建模技术，以解决旋转发动机中重质燃料高效燃烧的问题。

特别是，专家们成功优化了燃料的雾化与汽化过程，同时将压缩空气和燃料蒸气的泄漏降至最低。

这款新型转子发动机已与400伏电机-发电机系统集成。二者共同构成了一套以重油为燃料的串联式混合动力系统。

该系统旨在支持垂直起降作业，特别是在复杂运行条件下。

据报道，计划将这款新型无人机提供给美国的军事合作伙伴，用于后续的试验和研发。这将有助于继续测试该技术，并在各种条件下评估其性能。

美国陆军通报了这一消息。

此前，法国首架达索猎鹰8X“大天使”电子侦察机已于10月7日抵达诺曼底的埃夫勒-福维尔105空军基地。 法国空天军今后将以此地为基地运营该型飞机。降落后，该机已进入技术和作战试验阶段。

10月29日至30日，北约在拉脱维亚举办了“北约FUSE”活动，期间测试了应对无人机、盟国间数据交换以及加速制导流程的方案。 此次由北约转型司令部组织的活动，整合了三项倡议：数字骨干实验（DiBaX）、分层反无人机倡议（LCI-X）以及新一代目标定位（NGT）。

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