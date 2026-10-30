Франція почала випробування першого літака-розвідника Archange — AeroTime

Перший французький літак радіоелектронної розвідки Dassault Falcon 8X Archange 7 жовтня прибув на авіабазу Евре-Фовіль 105 у Нормандії. Саме звідти Повітряно-космічні сили Франції надалі експлуатуватимуть цей тип літаків. Після посадки борт перейшов до фази технічних та оперативних експериментів, повідомляє AeroTime.

Випробування в Евре

Роботи очолює Центр військової повітряної експертизи CEAM — структура Повітряно-космічних сил Франції, яка займається тестуванням та оцінюванням авіаційної техніки. Спеціальна команда CEAM брала участь у випробуваннях процедур завантаження та перевірці експлуатаційного обладнання літака.

Роботи координували з льотно-випробувальним підрозділом французького оборонного закупівельного агентства DGA, а також із компаніями Dassault Aviation і Thales. Кампанію також підтримує 5/64 ескадрилья повітряної радіоелектронної боротьби Dunkerque, що базується в Евре та має отримати ці літаки.

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8 жовтня літак і його місійну систему представили начальнику штабу Повітряно-космічних сил Франції та високопосадовцям військової й цивільної влади. Захід відбувся в межах презентації можливостей Повітряно-космічних сил, яку організував Французький інститут вищих досліджень національної оборони.

Заміна C-160G Gabriel

Archange є скороченням від Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération. Програма поєднує модифікований Dassault Falcon 8X із системою CUGE, розробленою Thales. За даними Міністерства збройних сил Франції, літак призначений для збору та аналізу електромагнітних випромінювань противника, оновлення й поширення даних про його електронний бойовий порядок у реальному часі, а також поповнення баз даних і бібліотек радіоелектронної боротьби.

Нові літаки мають замінити Transall C-160G Gabriel, які Франція вивела з експлуатації у 2022 році. Міністерство очікує передати військам три літаки Archange і три наземні системи у 2028–2029 роках. Це пізніше за попередній графік, який передбачав поставки у 2025, 2026 та 2028 роках.

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