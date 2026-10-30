Первый французский самолет радиоэлектронной разведки Dassault Falcon 8X Archange 7 октября прибыл на авиабазу Эврё-Фовиль 105 в Нормандии. Именно оттуда Воздушно-космические силы Франции в дальнейшем будут эксплуатировать этот тип самолетов. После посадки борт перешел к этапу технических и эксплуатационных экспериментов, сообщает AeroTime.

Испытания в Эврё

Работы возглавляет Центр военной воздушной экспертизы CEAM — структура Воздушно-космических сил Франции, занимающаяся тестированием и оценкой авиационной техники. Специальная команда CEAM участвовала в испытаниях процедур загрузки и проверке эксплуатационного оборудования самолета.

Работы координировали с летно-испытательным подразделением французского агентства оборонных закупок DGA, а также с компаниями Dassault Aviation и Thales. Кампанию также поддерживает 5/64 эскадрилья воздушной радиоэлектронной борьбы Dunkerque, базирующаяся в Эврё и которая должна получить эти самолеты.

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8 октября самолет и его целевую систему представили начальнику штаба Воздушно-космических сил Франции и высокопоставленным представителям военных и гражданских властей. Мероприятие состоялось в рамках презентации возможностей Воздушно-космических сил, организованной Французским институтом высших исследований национальной обороны.

Замена C-160G Gabriel

Archange — это сокращение от Avions de Renseignement à CHArge utile de Nouvelle GEnération. Программа объединяет модифицированный Dassault Falcon 8X с системой CUGE, разработанной Thales. По данным Министерства вооруженных сил Франции, самолет предназначен для сбора и анализа электромагнитных излучений противника, обновления и распространения в реальном времени данных о его электронном боевом порядке, а также пополнения баз данных и библиотек радиоэлектронной борьбы.

Новые самолеты должны заменить Transall C-160G Gabriel, которые Франция вывела из эксплуатации в 2022 году. Министерство ожидает передать войскам три самолета Archange и три наземные системы в 2028–2029 годах. Это позже предыдущего графика, который предусматривал поставки в 2025, 2026 и 2028 годах.

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