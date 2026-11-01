Лори Лумер рассказала о разочаровании Трампа отсутствием прогресса в вопросе войны в Украине

Президент США Дональд Трамп выражает разочарование отсутствием быстрых успехов в прекращении войны в Украине и стремится найти способы вовлечь обе стороны в переговорный процесс. Об этом заявила американская политическая инфлюенсерша Лора Лумер, известная тесными связями с окружением американского лидера.

По словам Лумер, американский президент недоволен тем, что не удалось добиться завершения конфликта в сжатые сроки, как предполагалось ранее. На ситуацию также давит приближение важных промежуточных выборов в США, результаты которых будут определять политическое влияние администрации Трампа на вторую половину его срока.

Инфлюенсерка отметила, что президент Украины Владимир Зеленский демонстрирует гораздо большую готовность к заключению соглашения по сравнению с российским руководством, которое продолжает продвигать дезинформацию в американских СМИ и демонстрирует полное отсутствие заинтересованности в достижении реального мира.

Источник: Лора Лумер в интервью РБК-Украина.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время встречи глав МИД стран G20 в Атланте не подал никаких сигналов о готовности Москвы к мирным переговорам по Украине. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин могут провести новые переговоры уже в ноябре. Возможность встречи обсудили представители Вашингтона и Москвы.

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