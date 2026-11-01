В Германии новые боевые вертолёты H145 для Бундесвера могут летать, однако в обозримой перспективе не смогут стрелять, сообщает Der Spiegel.

Проект перевооружения

Издание характеризует программу как многомиллиардный оборонный проект. Министр обороны Борис Писториус стремится перевооружить войска в рекордные сроки, закупая системы вооружения, которые уже есть на рынке и не требуют длительной разработки.

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Такой подход предполагает использование готовых образцов вместо систем, для которых необходим длительный цикл разработки. По замыслу Писториуса, это должно было ускорить перевооружение Бундесвера.

Один из первых показательных проектов

По информации Der Spiegel, H145 стал одним из первых показательных проектов этого подхода. Однако в этом случае замысел не сработал: вертолёты пригодны для полётов, но пока останутся без вооружения.

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