Нові бойові вертольоти Бундесверу поки не матимуть озброєння — Der Spiegel

У Німеччині нові бойові вертольоти H145 для Бундесверу можуть літати, однак в осяжній перспективі не зможуть стріляти, повідомляє Der Spiegel.

Проєкт переозброєння

Видання характеризує програму як багатомільярдний оборонний проєкт. Міністр оборони Борис Пісторіус прагне переозброїти війська у рекордні строки, закуповуючи системи озброєння, які вже є на ринку та не потребують тривалої розробки.

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Такий підхід передбачає використання готових зразків замість систем, для яких потрібен тривалий цикл розробки. За задумом Пісторіуса, це мало прискорити переозброєння Бундесверу.

Один із перших показових проєктів

За інформацією Der Spiegel, H145 став одним із перших показових проєктів цього підходу. Проте в цьому випадку задум не спрацював: вертольоти придатні до польотів, але поки залишатимуться без озброєння.

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